【專訪】周顯揚杜致朗撐香港電影不死 尋出路網上播放 (19:52)

由周顯揚執導、杜致朗監製的電影《我們永不言棄》，在內地影院停業抗疫情況下，取消原定3月的上映檔期，投資方寰亞改變策略，在「疫市」中找新出路，安排該片於4月20日起，放到愛奇藝視頻網絡作超前點映，周顯揚與杜致朗也覺得這是好消息。杜致朗說：「網上反應不錯，首天推出已登上熱播榜首，評論達8.4分（10分滿分），微博評分去到9.4分。」

內地電影《囧媽》最先改於網絡推出，卻惹來戲院商爭議，擔心影響電影運行生態；對此，杜致朗指電影產業需要新陳代謝，現在戲院關閉中，增加渠道推出影片是好事。「有戲放，資方回收到，先有戲拍。多了形式播戲，不代表不能並存」。從影20年的周顯揚則作兩面睇，「我深愛電影，對戲院有感情，當然希望大家入場睇戲，但世界變化中，在疫情下，冇人預測到特殊情況，連奧運會都不開，演唱會都變online，我認同需要應變、變通，有些戲拍完好幾年，有渠道令電影運作循環，基層電影工作者就有工開」。

網絡平台發展熱熾，周顯揚留意到院線電影投向網絡推出，已變成美國電影的趨勢，中、港兩地仍是嘗試階段，最終發展如何要拭目以待。「我聽到一大堆電影排緊在網絡推出，電影院的確有些變化產生了！美國很多文藝片、劇情片放晒去網絡，入戲院的片種都是大電影，相當刺激觀能，如超級英雄、動畫及恐怖片」。他個人會睇好香港的戲院發展：「香港跟美國不同，美國被大數據主導，現在多是開拍爆谷電影給小朋友睇，香港不會拍到Marvel片種，反而有空間給新一代，只要有創意、夠叻仔就能跑出，戲院也肯幫助本土電影。」杜致朗也希望有機會跟年輕人合作。

有人曾狠批港產片步向滅亡，周顯揚與杜致朗力撐香港電影不死。周顯揚說：「我死，香港電影都未死啦！當年電視發明，已話電影會死，1997年Internet開始發達又話電影死，又未死！好多後生仔多想法，觀眾又鍾意睇不同口味，戲院重開慢慢會復蘇。」杜致朗堅信好東西不會消失，地殼變動只是加速演變，「早幾年影壇蓬勃到講都不信，蓬勃到泡沫、通脹，拍戲找不到工作人員，現在有起伏，就當給大家學應變、沉澱做創作，我都想留港拍戲，令觀眾有共鳴」。

周顯揚為了該片身兼多職，既陪男主角韩庚剃頭、練拳，還自彈自唱電影主題曲。他笑認很貪玩，但無意走到幕前：「我個人很悶，做幕前、YouTuber要很叻，純粹想在疫情下帶出正能量。」

（即時娛樂）