【擺明挑機】張敬軒化身「倪黃昏」 跟倪晨曦爭女神寶座 (22:12)

張敬軒向來扮嘢有一手，曾化身「降兩度」及「火龍果」，大受粉絲歡迎。軒仔今次再反串出撃，向女神倪晨曦挑機，笑言自己是異父異母的細妹「倪黃昏」，留言又提到阿媽「倪半夜」及細佬「倪晏晝」，勢要跟倪晨曦在2020年競逐女神寶座。倪晨曦亦忍不住留言大讚「黃昏靚過晨曦」，軒仔謙虛回覆「沒有晨曦怎有黃昏」。

張敬軒留言：「先嗰排好多人都問我，新嘅一年會同女神倪晨曦擦出點樣嘅火花，我收到風話女神呢期玩緊抗疫瑜伽，遲兩日先出關。於是我搵咗佢異父異母嘅細妹 #倪黃昏 #Elmo 一齊合作，仲有佢阿媽 #倪半夜 同埋個細佬 #倪晏晝。阿黃昏話佢已經準備好將自己嫁俾（畀）個舞台 #不過冇講邊個舞台 ，勢要同Elva喺2020年競逐女神寶座。#佢嘅人生座右銘係 #搵人接住我 #隆重介紹 #misselmoni #清熱消滯 #宅男恩物 #阿姐你因乜解救影親相都要有棵綠色野（嘢）係（喺）背脊 #我哋影嗰陣後面阿迪哥仔舉盆嘢舉到腰痛 #如果有咩事我點樣賠返（番）條腰比（畀）人哋老婆 #btw #阿黃昏話想搵你飲茶同埋做低溫瑜伽 #喎 #新廣告ComingSoon」

（即時娛樂）