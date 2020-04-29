袁富華自爆試過戶口零存款 典當10年金牌換生活費 (18:53)

現年56歲的袁富華，縱橫戲行30年，2018年憑電影《翠絲》獲得「第55屆金馬獎」及「第38屆香港電影金像獎」最佳男配角，去年再憑《對倒》奪得香港影藝國際電影節影帝殊榮，事業大豐收；但原來他試過一度因藝術家脾氣，導致戶口零存款。近日袁富華接受梁梓禧主持的香港開電視節目《是敢的》訪問，便分享了昔日往事。

袁富華中學畢業後，正式投身社會，並利用晚上的公餘時間，到藝臻劇社當業餘演員，從此與戲劇結下不解緣。1987年中英劇團公開招募，他順利通過面試，1999年出現人生的轉捩點，就是獲周星馳邀請演出《喜劇之王》，「當時劇團在波老道，周生在附近居住，他有時會走進來看看。1999年突然找我做達哥的角色，我說不行，我有很多劇團的事情要忙，他說無論如何也要我參演一角，便成為了現在的（黑幫頭目）角色」。

但年輕時的他，亦一度因為脾氣而錯失很多機會，「以前流行把舞台劇搬上大銀幕，《人間有情》、《南海十三郎》找我去做一些角色，以為自己很厲害，1997年我離開了劇團去外面闖蕩，其實闖得不好」。他形容自己討人厭，還有藝術家脾氣，演完《喜劇之王》更試過不肯去試鏡：「試什麼鏡？不認識我嗎？」在影圈連番失利，他在家裏待業了大半年，為了生計，他到茶餐廳應徵送外賣卻不獲聘用；最潦倒的日子，銀行戶口是零存款，連中英劇團的10年金牌也拿去典當，只為換取幾百元的生活費。後來劇團招募演員，袁富華決定寫信自薦，因此獲得了演出機會。走了一圈，還是回歸原點，袁富華說這故事教訓了他，放下愈多、得到愈多。

提到陪伴他30年的女友，袁富華笑指對方是自己最感激的人，同時也是命中魔星。早年他曾說過，希望有能力養活女友才結婚，如今卻鬆口想成家，「我覺得是有需要的，現實來說大家年紀也大了。未拿獎前也考慮過，我跟她說過，不如我們結婚，不是為名分，而是萬一有什麼事，可以為對方做點什麼，她很冷淡地說知道了，簡直是我命中的魔星」。

（即時娛樂）