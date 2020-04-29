【未向黎太道歉】朱智賢聲淚俱下：我抽離唔到角色 (20:40)

朱智賢被爆搭上人夫黎振燁，兩人形象插水。今日朱智賢孖男友謝東閔，在電視城舉行記者會交代事件，期間朱智賢並無鞠躬，亦未向黎振燁的懷孕太太道歉。

舉行完記者會後，朱智賢與謝東閔再接受無綫訪問。朱智賢說自己和黎振燁因拍新劇《食腦喪B》而日久生情，期間她聲淚俱下，但未有向黎太道歉。她說：「我覺得自己唔係一個專業演員，因為拍劇而導致依家咁樣，自己經驗唔夠，演戲經驗唔多，唔夠專業，搞成今時今日，我覺得自己抽離唔到角色，同埋好多謝Brian（謝東閔）呢段時間陪住我，佢承受咗好多，佢畀我更難受更加痛苦。」朱智賢邊說邊用紙巾拭淚。

問到除了Brian外，會否令家人擔心？她說：「我最想同家人講對唔住，唔想因為我自己的事影響到家人，我記得我即時傳短信畀Daddy，我驚影響到佢，唔想家人畀人講閒話，我唔想因為我一人的事，影響到身邊人，同埋我想向同劇演員及監製講對唔住，因為我唔專業，我會連累到大家，我以後會做番好啲，希望大家畀機會我。」

問到會否忟憎自己犯這個錯失？她說：「我真係好後悔及內疚，我都接受唔到自己犯呢個錯。」

主持又問Brian怎樣支持朱智賢？謝東閔說：「佢（朱智賢）唔使工作時，會陪佢多啲，其實呢段日子都唔易過，佢受出面好多壓力，希望呢段時間陪佢走過呢個階段。」

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（即時娛樂）