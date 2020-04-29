【用呼拉圈量度距離】姜濤21歲生日出新歌 盼疫情快減退 (21:31)

人氣組合MIRROR成員姜濤明天（30日）生日，推出第4首個人單曲《蒙著嘴說愛你》，盼在新冠肺炎疫情下，為樂迷帶來正能量。新歌是以疫情借題發揮，鼓勵大眾，姜濤說：「歌詞鼓勵大家即使戴住口罩，都可以將想講嘅嘢講出嚟，不過歌曲最想表達的，是依家遇到乜嘢困難，或人生遇到乜嘢困難，其實都應該堅持落去，因為冇乜嘢係解決唔到，包括呢個疫情。」

為了達至最佳效果，經理人花姐特別找來她的師父、林嘉欣老公袁劍偉執導MV，組合ERROR成員肥仔更為MV編舞，MIRROR隊友Lokman、AK、Anson Lo及Edan亦會於MV客串。姜濤解釋今次安排：「MIRROR有12個人，疫情下唔希望太多人聚集一齊工作，所以隨機抽咗幾個同我一齊拍，因為新歌唔係關乎我一個人嘅歌，而係關乎所有人嘅歌，所以想多啲人參與。」

政府早於3月底實施「限聚令」，雖然MV開拍時，拍外景未需要申請不反對通知書，但袁導都構思了別開生面的表達手法，好等MV可在室內拍攝，不過在拍攝期間，眾人如非必要都嚴守1.5米的距離，姜濤與肥仔不用埋位時，更認真得用呼拉圈量度距離，場面搞笑。

姜濤在一些小習慣上都略作改變，以應付疫情，他說：「因為拍MV期間真係冇辦法戴口罩，所以盡量同人講嘢都保持一定距離，飲嘢都只會飲自己嗰啲，唔會搞錯，因為平時都會隨便飲其他人嘅嘢，依家就唔會了！另外仲有勤洗手，一cut機有時間就會即刻洗手。」

由於疫情關係，近日姜濤除了工作以外，都不會外出，就連MIRROR隊友都很久沒見，他說：「好多工作都停晒，所以拍呢個MV算係大家呢一個月以嚟第一次見，疫情期間我試過最長留喺屋企一、兩個禮拜，喺屋企都係練歌。」明天是姜濤21歲生日，被問到生日願望，姜濤表示希望疫情盡快減退：「因為唔單止牽扯到更多人嘅生命安全，而且疫情快啲好番，大家就好快回復正常工作，可以盡快同大家見面。呢個都算係自私嘅願望，因為疫情好番，有好多工作計劃就可以繼續進行。」

（即時娛樂）