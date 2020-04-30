【專訪】暱稱莊思明「肥婆」 楊明計劃結婚生仔同步進行 (22:15)

現年39歲的楊明，入行21年，經歷了高山低谷。其實早年他已受無綫力捧，可惜年輕時愛蒲並頻頻鬧事，結果被公司「雪藏」，至近年成功洗底再獲力捧，上位做男一；他又在飲食界大展拳腳，現在已是4間食店的老闆。事業穩定，愛情亦得意，楊明與女友莊思明（Lisa ）拍拖4年，一直愛得甜蜜，他下個目標就是成家立室。

楊明在劇集《機場特警》飾演警長「馬容義Easy」，對劇中女友千依百順，現實中他與莊思明並不需要刻意互相遷就。「拍拖第一年都有叫Lisa『Baby』，之後叫她『肥婆』或『八婆』，她不會嬲也不介意，她很玩得，簡單、人靚、性格好，又惜我，不鬧我。大家是成年人，相處很舒服，如果太盲目遷就，會養成對方不好習慣或行為」。他認為拍拖和做人一樣都是講道理，但間中也需要嗲和𧨾對方。

他又爆媽咪多次催婚，更講明恨抱孫。「媽咪催婚多年已催到厭，她最近急到開聲講『唔結婚唔緊要，生BB先』，我都想圓她心願，無奈這一、兩年多工作，又要打理店舖生意，加上疫情未處理好，應該不能在今年內辦到」。明年踏入「4字頭」的楊明，自嘲到40歲變大叔，希望成家立室，亦準備好做爸爸，他計劃兩件人生大事同步進行，還事先張揚隨時搞出人命：「我可以擔保，一結婚就好快有BB！」

記得楊明曾笑言，目標於本港19區也有其食店的分店。面對新冠肺炎疫情，他坦言疫情下，堂食生意額最差試過大跌8成，要靠接外賣訂單幫補收入，雖然如此，他仍大膽投資200萬元開新店。「原本打算今年開兩間分店，受疫情影響暫時只開一間，因為租約已簽，業主已經很低價出租，又免租一個月，等裝修好和收齊爐具，再完成全店清潔就可以開張」。

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（即時娛樂）