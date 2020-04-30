【《誰是被害者》玩推理】張孝全演患亞氏保加症鑑證官 (18:27)

影視串流平台Netflix近年積極進軍亞洲市場，並炮製華語劇，張孝全、許瑋甯、王識賢、丁寧等主演的《誰是被害者》是其中之一，林心如更特別客串。全劇合共8集，今日上架。

此劇以台灣推理作家天地無限的小說《第四名被害者》為創作靈感。張孝全、許瑋甯等一眾演員今日下午齊聚網上為新劇造勢，並邀請黃子佼擔任主持人。眾演員手上都拿特殊道具登場，張孝全拿骷髏頭和放大鏡，自言飾演具有亞氏保加症特質的鑑證官，該特質會讓他專注在感興趣的事情上，因此不擅於人際關係：「就像我現在手上拿骷髏頭，如果在實驗室中拿是合理的，但在外人眼中，會感到奇怪！」許瑋甯則拿了狗仔咪高峰，劇中她飾演女記者，為搶第一手消息不擇手段。

被問若用一個字來形容該劇，眾演員紛紛寫下「焦屍」、「溶屍」等字句，讓「屍」意外成為代表此劇懸疑驚慄的關鍵字。談及拍攝過程哪一幕最驚慄時，張孝全說是解剖室。他更劇透每個角色死後都要進解剖室，加上在真實場景拍攝，所以每人到場後不管外在看來，或是心理上，都會感到毛骨悚然。

《誰是被害者》講述有亞氏保加症的鑑證官方毅任，在一宗詭異的命案發現關鍵證物，涉及失聯多年的女兒。為了隱瞞警局同事並私下找出真相，他冒險利用鑑證知識，誤導與他拍檔查案的火爆刑警趙承寬（王識賢飾），同時與握有重要線索的記者徐海茵（許瑋甯飾）合作調查。方毅任終將發現，能讓真相水落石出的，不是他最擅長的鑑證知識，而是遺失已久深藏未露的情感。

（即時娛樂）