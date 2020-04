朱智賢被爆跟人夫黎振燁在車廂內食蛋糕,兩人形象插水。昨日朱智賢偕正印男友謝東閔,一齊舉行記者會;席間謝東閔處處維護朱智賢,除表示會跟她走過這個難關外,還語帶自責因自己只顧工作,而疏忽女友,言論惹來熱議。

不少藝人也在謝東閔的instagram留言,當中包括楊潮凱、洪永城和陸浩明等。曾捲入第三者風波,以及跟謝東閔傳過緋聞的何雁詩,亦以英文留言安慰他:「U have a huge heart, proud of u my friend,everything will be ok(你擁有一顆巨大的心,為你感到驕傲,一切都會好起來的)」。

(即時娛樂)