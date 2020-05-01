【專訪】憑《叔‧叔》兩奪影帝 太保再戰金像獎：未必贏硬 (22:42)

【金像獎系列】因新冠肺炎疫情持續，「第39屆香港電影金像獎」取消了實體頒獎禮，改由金像獎協會主席爾冬陞於5月6日下午3時，透過3個網上平台直播公布賽果。今年5位候選影帝競爭激烈，包括《麥路人》郭富城、《犯罪現場》古天樂、《叔‧叔》太保、《金都》朱栢康及《少年的你》易烊千璽，當中郭富城與古天樂更是影帝級人馬；不過，現年69歲、首次擔正男主角的太保就被睇高一線。

太保先後憑《叔‧叔》奪得「香港電影評論學會大獎」及「香港電影導演會年度頒獎禮」的最佳男主角，今次再戰金像獎，大有機會再下一城！對於獲看好金像獎影帝是囊中物，太保謙稱：「不認為自己贏硬！能夠入圍被肯定已感榮幸！」他坦言不介懷能否得獎，當然，也希望幸運繼續眷顧他。

入行半世紀，首次做男一，又首嘗影帝滋味，太保不覺得是遲來的春天。「我在這行太耐，明白可遇不可求。演員是我的職業，演戲是我的工作，最重要是有工開，盡力演好每個角色，就算不是主角，也得到觀眾認同、讚許，覺得我是真正演員，從來沒想過有提名和獎項。得獎是大家給我的鼓勵，會欣然接受，但每部片都想着攞獎，會想壞腦」。至於是次影帝之爭，誰是勁敵？太保指入圍的候選人都很用功，可獨當一面，誰得獎也替對方高興。

從影以來演過無數角色，太保說任何角色都想嘗試，唯獨不演強姦犯。「無意思的，大賊還好，一定要有發揮，戲分多少不重要，一兩場戲有效果都OK。我是演員，不一定要做男主角，如果要男主角先做，相信一定冇人搵」。

「最佳男主角」候選名單

郭富城《麥路人》

古天樂《犯罪現場》

太保《叔‧叔》

朱栢康《金都》

易烊千璽《少年的你》

欲知專訪內容，請留意明天（5月2日）明報娛樂版。

（即時娛樂）