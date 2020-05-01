【開箱】新版《東京愛的故事》純真完治再配野性莉香 (00:37)

飾演三上健一的清原翔（左）化身「萬人迷」，身邊不乏女伴。（網上圖片）

織田裕二、鈴木保奈美及江口洋介合演的經典日劇《東京愛的故事》，最近重拍成同名的2020新版，4月29日首播，香港觀眾可透過影視串流平台Viu同步收看。

新版《東京愛的故事》換上全新演員，由《今日我至叻》伊藤健太郎與《東京夜空最深藍》石橋靜河分別扮演永尾完治與赤名莉香。《夏空》清原翔飾演三上健一，《所羅門的偽證》石井杏奈則扮演關口里美。

新版首播一口氣公開兩集。講述永尾完治調職到東京後，首日上班，純真個性吸引赤名莉香注意。完治相約早已遷往東京的舊同學三上健一及關口里美敘舊，重遇暗戀多年的里美，完治仍心動，可惜不敢表白。三人聚會期間遇上莉香，她一眼便看出完治喜歡里美，還鼓勵兩人約會。另一方面，向來花弗的健一得悉完治想向里美表白後，搶先向里美示愛，並稱與身邊的女生們沒有瓜葛，讓里美放心接受健一的愛。

看完首兩集，劇情與當年《東京愛的故事》分別不大，但細節似乎比舊版更貼近原著，例如新版不乏牀戲，首集第一幕已講莉香與男性在酒店密會，石橋靜河以大露背上陣，十分性感。之後莉香主動要求與完治「上牀」，石橋靜河穿著內衣，大騷火辣身材。

另外，新版莉香設定為在東京土生土長，與原著及舊版從海外回流日本不同。飾演完治的伊藤健太郎，單看外表已甚有完治的純真味道，他的演技也令人滿意。當年江口洋介扮演三上健一，一頭破格的中長髮造型，不少人模仿，他也演活了三上健一的風流；今日清原翔以一頭自然鬈髮來替，舊版擁躉應該想吐血吧。女配角石井杏奈，全靠衣著與髮型帶出鄰家女孩的味道，遺憾其外貌未達到迷倒兩個男生的程度。

（即時娛樂）