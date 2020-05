next

黃祥興今年1月尾第三度當爸,太太Peggy為他誕下6磅多重的孻仔Damien。Damien轉眼已經3個月大,肥嘟嘟,眼仔睩睩。黃祥興日前全家人為Damien慶祝3個月大,他在社交網上載全家福,留言︰「Happy 3 months my dear son. Grow up healthy and happily...(我最愛的兒子,3個月大快樂,快樂健康地成長。)」

(即時娛樂)