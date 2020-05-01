太保奪香港電影編劇家協會「最佳電影角色獎」 (15:48)

香港電影編劇家協會今日頒發2019年度獎項，電影《叔‧叔》獲得「年度推薦劇本獎」，「最佳電影角色獎」由在《叔‧叔》中飾演「阿柏」的太保奪得。

太保早前已憑《叔‧叔》入圍台北金馬獎「最佳男主角」，又勇奪香港電影評論學會「最佳男演員」，及香港電影導演會「最佳男主角」。今次再下一城，他說︰「多謝香港電影編劇家協會給我這個殊榮。劇本是一部電影的靈魂，角色創造是編劇的心血結晶。我作為演員，收到劇本後要盡本分及努力表達出劇本精髓！《叔‧叔》的電影劇本是楊曜愷導演的心血，有幸不負所託。《微風細雨》有句歌詞『訴說著無盡秘密，讓我們共尋覓』，我當初被楊曜愷導演的劇本及誠意打動，獻出了第一次，希望《叔‧叔》這部戲可以感動香港觀眾。再次謝謝香港電影編劇家協會，謝謝你們！」

《叔‧叔》導演及編劇楊曜愷表示：「很多謝香港電影編劇家協會頒發『推薦劇本獎』予《叔‧叔》，及『最佳電影角色獎』給予太保飾演的『阿柏』。今次是編劇家協會首次頒這個獎，證明他們體會到一個角色演繹得好，除了演員功勞，也是因為劇本寫得角色夠立體，有機會讓演員發揮。這是對編劇很大的鼓勵及認同。我很榮幸《叔‧叔》得到電影編劇家協會的支持，還有多謝太保哥將『阿柏』這角色演得那麼精彩。」

（即時娛樂）