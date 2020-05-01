【進駐2年幾...】世事多變 何韻詩搬離Studio另覓聚腳地 (17:22)

何韻詩早年自立門戶開設Goomusic Studio，不過今午她在instagram透露快要搬走，她說：「即將要搬離只係進駐咗兩年幾嘅Goomusic Studio。好唔捨得。呢個地方，標誌住我一個重要階段，由Dear Friend演唱會後一個嘗試獨立自主嘅印記。

當初開設呢度，滿腔熱誠地希望可以建立我心目中一個屬於我地（哋）呢類怪人嘅community。可以有我地自己嘅體系，出歌宣傳做show做product都唔洗（使）依靠拉攏其他gatekeeper。大家可以得閒嚟寫歌、練歌、甚至只係聚吓有個落腳點都好。

成日覺得，我（哋）呢個城市，就係太逼、太快，令所有人都只能用一個最方便方法去做所有事，更欠缺一個可以俾（畀）我地（哋）無事無幹可以喺度hea吓、互相扶持嘅空間。但如果有一班志同道合嘅人，一齊衝、一齊打拼，無嘢係唔可以改變.....呢個係我本來對呢度預設嘅畫面。

當然，學肥媽話齋，世事多變～豈可豈可盡如人意，既然突如其來嘅變遷到來，無奈傷心過後，就盡量積極人生，帶住any change is a goo change嘅心態同靈活性去接招。

換個角度去諗，呢兩三年放太多時間喺建立系統、建立社群、做其他人嘅嘢，多少都忽略咗自己....尤其我嘅創作。可能今次係個天都俾（畀）緊個訊息我，希望我close the chapter，趕快揭開新一頁。無論如何，多謝每位喺呢個空間出過力、同我地（哋）溫馨浪漫過嘅伙伴，呢啲日子，銘記於心。至於後事如何，我地（哋）下回分解。」

（即時娛樂）