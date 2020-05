next

吳雨霏(Kary)與丈夫洪立熙育有快滿兩歲的大仔Asher,以及7個月大細女Galilee,她一直專心照顧家庭,未知何時才復出。近日新冠肺炎疫情緩和,Kary趁好天氣帶同一對子女郊遊,除下口罩呼吸新鮮空氣。她在Instagram上載照片,見她身後孭住背囊,前方就用孭帶孭住Galilee,右手又拖住大仔Asher,雖然忙碌卻面帶笑容。Kary說︰「Life with 2 under 2︰Little sleep, lots of love.(和兩個未夠兩歲的孩子生活,睡得很少,但擁有很多愛。)」

