新冠肺炎疫情持續未退,於今年1月返加拿大探親兼過年的陳瀅,因為疫情關係,至今仍在當地,並盡量留家不外出,適逢她的外婆和胞弟都是4月壽星,陳瀅便趁機陪家人慶祝,陳瀅搭住婆婆膊頭合照,另一張則是她向壽星細佬送吻,並留言:「April babies,it's so special to be able to celebrate grandma and baby brothers birthday this year since I'm usually not in town for their birthdays, I love you both so much, happy birthday!!!」

(即時娛樂)