【大團圓】《機場特警》張振朗 蔡思貝玩曖昧 黎振燁登場試大牀 (23:27)

《機場特警》大結局，第一節的槍戰，是宋天機（許家傑）與Easy（楊明）的恩怨了結。天機在窮途末路，子彈耗盡的時候流下一滴淚，除掉避彈衣拿著槍對準Easy，明顯是求死。Hill張（張振朗）在旁一槍打中天機心臟幫他了結。究竟天機的一滴淚是哭自己輸掉？原諒Easy？還是認同網民的意見，為交通意外搞一場大報復的大龍鳳，實在沒有意思呢！

還有三節戲就是交代劇中各人的經歷，大團圓結局。Hill張原諒父親、與辛仔（蔡思貝）繼續玩曖昧。Nana（湯洛雯）再出現，跟Hill張再見亦是朋友但又話未放棄。安安答應嫁給Easy，還有章Sir(黃子恆）跟阿茵（孫慧雪）也未忘情，齊齊去法國。最後還有辛仔做埋拆彈專家，型爆登場。

在大結局出現的還有近日的新聞人物黎振燁，他演的夠薑跟阿晨（賴慰玲）結婚，雖然在大結局佔戲不多但也被網民留意。其中一幕Easy跟安安在傢俬店試牀，店員上前要求他們讓位，皆因有顧客也要試，原來是夠薑與阿晨。有網民在討論區留言「車震」完又「牀震」？試食蛋糕？亦有人提起他跟朱智賢的「霧水情緣」。雖然黎振燁太太佗住8個月身孕代出軌老公求情，希望大家給他機會，但目前情況，只有說句：「祝君好運！」

(即時娛樂）