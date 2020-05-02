《東張》梁麗翹美國返港後家居隔離 網上分享26小時經歷 (14:02)

《東張西望》主持梁麗翹（Nicole）日前一家三口美國探親後返港，現正開始接受家居隔離，昨晚她在社交平台分享返港經歷的攰爆26小時，當中最辛苦是2歲囡囡Nanette，戴口罩足足20幾小時。

梁麗翹留言：「終於返港，Day 2。由搭飛機、檢測、等候結果到回家經歷26小時；過程係好攰，尤其是帶住Nanette就特別緊張。首先出乎意料，飛機竟然有成百幾人，雖然唔滿坐，但每一行都有人。一上機即刻將座位徹底消毒，鋪晒床（牀）單等等。好彩Nanette乖，瞓足大半程，起身睇吓電視食下（吓）嘢；但要求一個未夠兩歲嘅小朋友20幾個鐘door to door戴口罩實在係mission impossible，佢戴到面都紅晒，所以斷斷續續都要畀佢除低口罩唞吓氣；好彩嘅係其他乘客都full gear上陣。

落咗機，排隊戴手帶，排隊過關，搭車去亞博，落車-上車-落車，搞咗兩三個鐘，終於輪到做深喉唾液檢測：Nanette太細個真係搞唔掂，搞咗成20分鐘，工作人員仲過嚟氹佢，吹曬波波又剩；最後決定，用Poo Poo做測試（早知一早決定啦，原來係返屋企做，以為要喺機場等）凌晨5:30落機，下午2:30終於走得，雖然時間漫長，但過程順利。再次感謝工作人員，為咗大家安全，每次有人落機，佢哋都要冒風險為大家做多好多程序。大家唔使擔心我呢14日點過，其實我已經好習慣家居隔離，呢三個月已經不斷做緊，特別係美國政府封城後，更加係足不出戶，所以我已經好有經驗，會乖乖地留喺屋企。」

（即時娛樂）