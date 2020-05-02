歐錦棠自爆曾跟老婆萬斯敏秘密分居3年 (18:43)

歐錦棠接受《1圈圈 星光背後》訪問，自爆曾跟太太萬斯敏秘密分居3年，最後靠信仰挽救婚姻，令兩個人能繼續走下去。

他說︰「以前的歐錦棠是黐線，鍾意就發脾氣。我試過做亞視《今日睇真D》時用櫈掟同事，公司安排不好就發脾氣。我們1997年結婚前未試過同居，婚後有什麼問題，太太就受晒！她去英國讀書那階段，我們是協議秘密分居的。最後，斯敏讀書後信了主，整個人改變了，沒再跟我吵架，我們關係有所改變。我的抑鬱症在2004、2005年最嚴重，會無故崩潰爆喊。是太太帶信仰給我，挽救我們的婚姻，亦治好我的抑鬱症。」

回望過去，歐錦棠認為1994年主持《今日睇真D》是其事業的第一個轉捩點，3年多的主持工作為他帶來人生第一桶金，亦因此被周星馳（星爺）睇中，邀請參演《大內密探零零發》及《食神》。

他說︰「星爺透過亞視找我，我沒問條件就答應。《大內密探》劏外星人那場戲是沒有劇本的，星爺問我平日《睇真D》的VO是怎樣讀，我唸給他聽後，他就說：『我就是要這些！』星爺很Cool很聰明，他就是要你最入屋的優點！」提及主持了3年多就離開《睇真D》的原因，歐錦棠說：「3年多，什麼都夠了。我鍾意演戲，想調到戲劇組，其間也被雪藏了幾個月。」

（即時娛樂）