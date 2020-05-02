【影帝之爭】《金都》導演黃綺琳投太保 朱栢康表態陪跑 (19:25)

【專訪】新晉導演黃綺琳參加「首部劇情電影計劃」執導的《金都》，榮獲第39屆香港電影金像獎8項提名，包括最佳男主角、最佳女主角、最佳女配角、最佳編劇和新晉導演等。黃綺琳對於未能入圍角逐最佳導演，並未感到失望，「完全沒想過有最佳導演提名，我真的第一次拍電影，老實講製作未到工業水準，是有誠意的學生製作」。不過她對「新晉導演」獎項很有信心，因為在「香港電影導演會年度頒獎典禮」先拔頭籌奪「新晉導演」，認為大家品味應該一樣。對於朱栢康憑此片獲最佳男主角提名，黃綺琳反而會投《叔·叔》太保一票，朱栢康不介意她不撐自己，心態跟對方一樣，「始終較新，雖然做了舞台劇廿年，但跳入電影、電視圈才2年，有提名已經是個好好的開始」。

朱栢康首次擔正男主角便獲金馬獎和金像獎提名角逐最佳男主角，大感意外，透露未獲金馬獎提名時曾想過轉行，「獲提名前2個月和媽咪吃飯，才向媽咪呻不知自己在做什麼，高不成、低不就，渾渾噩噩，表演上到了樽頸位又維持不到生活，不離開就會憎這行業，幸好上天給予我機會，ViuTV簽了我，不用我轉行，轉表演媒界，為我帶來另一種衝擊。（可有信心奪金像影帝？）如果有實體頒獎禮，會以長跑選手裝現身『陪跑』，我睇好自己的將來，獎是其次，能夠繼續在這個行業跟大家一起拼搏才是最重要，我睇好《少年的你》的易烊千璽。」

欲知專訪詳情，請留意明天（5月3日）明報娛樂版。

（即時娛樂）