汪明荃羅家英結婚11周年 鄭秀文周慧敏網上送祝福 (12:09)

汪明荃與羅家英昨日結婚11周年，相約三五知己慶祝，家英哥溫柔搭住阿姐在蛋糕前影合照，相當溫馨幸福。鄭秀文、周慧敏、方力申、林盛斌、吳若希、胡蓓蔚、方健儀、周家蔚及楊盼盼等，分別留言送上祝福。

（即時娛樂）