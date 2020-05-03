汪明荃羅家英結婚11周年 鄭秀文周慧敏網上送祝福 (12:09)

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文章日期：2020年05月03日
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汪明荃與羅家英昨日相約好友慶祝結婚11周年。（汪明荃Instagram圖片／明報製圖）
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汪明荃與羅家英昨日結婚11周年，相約三五知己慶祝，家英哥溫柔搭住阿姐在蛋糕前影合照，相當溫馨幸福。鄭秀文、周慧敏、方力申、林盛斌、吳若希、胡蓓蔚、方健儀、周家蔚及楊盼盼等，分別留言送上祝福。
（即時娛樂）
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