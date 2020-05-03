【專訪】越級挑戰爭影后 蔡思韵享受演出：不為攞獎拍戲 (22:45)

【金像獎系列】受新冠肺炎疫情影響，影壇盛事「第39屆香港電影金像獎」取消了實體頒獎禮，改由金像獎協會主席爾冬陞於本周三（5月6日）下午3時，透過3個網上平台直播公布賽果。今年影后之爭相當激烈，包括憑《花椒之味》及《聖荷西謀殺案》同時入圍的鄭秀文、《少年的你》周冬雨、《幻愛》蔡思韵及《金都》鄧麗欣；其中周冬雨先後憑《少》片奪取「澳門國際影展新華語映像單元」及「香港電影導演會年度大獎」最佳女主角殊榮，幕前經驗較淺的蔡思韵以《幻》片曾贏得「香港電影評論學會大獎」影后，真的未到最後也不知誰可捧獎！

蔡思韵曾參演劇集《短暫的婚姻》和《極道千金》，亦參與過《危險關係》和《如夢之夢》等舞台劇演出，但在一眾候選影后中，以她戲齡最淺；是次越級挑戰前輩級演員，雖然之前初嘗了影后滋味，但她也未敢去想能再下一城。蔡思韵說作為新人，有份入圍金像獎，演技獲肯定已很開心；她喜歡表演，享受當下的演出，不會為攞獎而拍戲。

蔡思韵在台灣讀書，畢業後亦在當地發展，之後她決定回港發展，在首部演出的香港電影《幻愛》已擔任女主角，並第一次演出牀上戲。她說自己是基督徒，拍牀上戲會感尷尬及怕醜，但作為專業演員，要用專業眼光去看待，要衝破這關口。蔡思韵稱導演事前跟她與男主角劉俊謙討論、溝通得很清楚，知道她的底線，讓她能安心演出。自言是最大尺度的她，擔心媽咪看完她的演出會心痛，「雖然我已經25歲，但在媽媽心中我仍然是個baby」。

談到壓力，蔡思韵坦言是來自面對群眾。她說自己平時不修邊幅，經常被經理人話，她本身只想專注表演，其他一概不理，但作為公眾人物，這是不可能的，故在找尋中庸位，令自己覺得舒服自在。

「最佳女主角」候選名單

周冬雨《少年的你》

蔡思韵《幻愛》

鄭秀文《花椒之味》

鄧麗欣《金都》

鄭秀文《聖荷西謀殺案》

欲知專訪內容，請留意明天（5月4日）明報娛樂版。

（即時娛樂）