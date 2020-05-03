【降魔的2.0】比上輯更催淚 編審羅佩清：歡迎隨時入坑 (23:32)

展明（黃子恆飾）在上輯雖然已被消滅，新一輯再出現，跟張佩玲（林凱恩飾）是否有關係呢？（TVB劇照）

無綫新劇《降魔的2.0》明晚（5月4日）首播，數數手指，《降魔的》於3年前（2017年）播映，當時叫好又叫座，馬國明演的士司機「小馬」獲讚賞，成為網民心目中的民選視帝。今次升級版《降魔的2.0》，大家對《降魔的》的劇情記憶還有多少？大結局時，展明（黃子恆飾）的女友張佩玲（林凱恩飾）突變紅眼，原來懷魔胎；還有小馬駕的士在十字路口大叫「石敢當」，他上車時「豪仔」就在車廂出現……相隔3年終於解謎。

據無綫的劇集介紹資料，的士司機馬季（馬國明飾）繼承精靈石敢當（胡鴻鈞飾）的天命，走上降魔之路，更與長大的好友莫偉豪（胡鴻鈞分飾）靈魂重逢，也認識了降魔姊弟施萊斯（鄧佩儀飾）和施勞斯（麥凱程飾）。然而，當日被魔落下詛咒，成為馬季對醫生莊芷若（黃智雯飾）的心結。芷若及後與精靈風獅爺（C君飾）結緣，終喚醒了潛藏的鬼域記憶……「啤啤」貝貝娜（劉佩玥飾）因馬季而死後，轉化靈體來守候他，可惜貝娜眷戀人世，欲斷不能離。一宗虐兒案，觸發魔的能力捲土重來，原來豪仔一直受到神秘魔力操控；馬季驚悉背後真相，被迫在情義與降魔之間作出沉痛抉擇！

《降魔的2.0》是原班人馬演出，包括監製方駿釗與編審羅佩清也是「連戲」。羅佩清近年的劇集作品皆受注目，《降魔的》後的《大帥哥》，還有《金宵大廈》皆叫好，今次《降魔的2.0》更令人期待。羅佩清接受《明報》電話訪問，問她要是觀眾已忘記了《降魔的》的人物關係與劇情，是否難追上《降魔的2.0》的進展？她笑說：「第二季劇情和上集有關，但處理上並沒有假設觀眾看過一才看二，歡迎隨時入坑！當然看過一的話，會有更多樂趣，這也是我們建議的打開方式。」

《降魔的》最吸引的，是人物與感動的劇情，記得龍貓（何遠東飾）、莫有為（蔣志光飾）、啤啤（劉佩玥飾）的死，還有小馬跟已死的父母（金剛與小儀飾）相認的情節，個個睇到眼濕濕；相比較下，劇中的妖魔怪鬼的特效嫌土炮製作。《降魔的2.0》的製作明顯升級，又加C君搞笑，人性戲的比重會否減少？羅佩清說：「雖然第二季在特效上稍有提升，但也只是點綴，看點還是在劇情上，人性和人情的刻劃。我看完過成品，也被感動到哭到眼腫，我想要歸功於監製和演員的出色表現。」她點名讚馬國明與胡鴻鈞，「馬明當時正經歷『安心事件』，但表現沒受影響，絕對是非常專業的演員；胡鴻鈞則在演出時受傷，仍努力完成，表演也眼前一亮，令我喜歡豪仔更甚於石敢當。其實我很少喊，證明監製和演員在處理上有加乘」。

《降魔的2.0》中，蔣志光、黃子恆、何遠東、金剛、小儀等也會「復活」，以不同狀態再度現身，隨時有驚喜！

（即時娛樂）