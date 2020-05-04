【專訪】3屆劇后闖影圈 區嘉雯爭新人獎：不期望就不失望 (22:26)

【金像獎系列】區嘉雯在影圈是一個新名字，其實她在話劇界已打滾35年，曾3奪香港舞台劇獎「最佳女主角」，實力毋庸置疑。早前這位3屆劇后首度跳入大銀幕，參與電影《叔‧叔》演出，去年即有份入圍金馬獎爭奪最佳女配角，雖然最後落敗，但她沒有失望，自言是意料中事。「第一次參加，加上我片中這種角色不討好，很平淡去演，得知丈夫『出櫃』沒有呼天搶地，要嬲要喊才容易激起觀眾的同情分，覺得你有做咗嘢，細膩淡淡然去演繹，可能一個眼神去表達，觀眾一眨眼便錯過了」。

她再次憑《叔‧叔》出戰金像獎，同時角逐「最佳女配角」及「最佳新演員」，她坦言沒想過自己會得獎。區嘉雯說自己一向抱着作最壞打算的態度，在非預期內得獎，會特別開心和驚喜。「不期望就不會失望，盡力而為，最重要是享受演出的過程。好像舞台劇，我享受排戲過程多於演出，綵排數個月，睇着角色成長，對角色的感覺愈來愈強烈。對我來說，過程重於結果，若有好結果當然開心」。

一向是舞台上的女主角，殺入影圈卻變成女配角，區嘉雯沒有介懷。「我是電影新人，對電影零認識，要我做主角擔演一部戲更加驚！在舞台劇，我亦不是經常做女主角。當我不再年輕時，曾有人問過我『嘉雯，有些角色不是那麼重要，你介唔介意？』我絕對不介意，我接受自己年紀已經大了，就算年輕時都不是齣齣劇擔正，也會做些小角色， 正所謂花雖好，終須綠葉扶持，缺一不可。這是演員的蛻變，總之角色有戲給我做便可，叫我只企定定就多謝了」。問到看好誰得獎時，區嘉雯沒有心水，並笑說：「我已經畀朋友取笑，幾十歲仲係新人。我不介意被他們取笑，在這範疇我的確是新人，反而很開心第一次拍戲就有人留意、被肯定。」

受新冠肺炎疫情影響，「第39屆香港電影金像獎」取消了實體頒獎禮，改由金像獎協會主席爾冬陞於本周三（5月6日）下午3時，透過3個網上平台直播公布賽果。

「最佳女配角」候選名單

區嘉雯《叔‧叔》

賴雅妍《花椒之味》

鮑起靜《金都》

劉雅瑟《麥路人》

蔡卓妍《聖荷西謀殺案》

「最佳新演員」候選名單

易烊千璽《少年的你》

劉俊謙《幻愛》

區嘉雯《叔‧叔》

鄂靖文《新喜劇之王》

李宛妲《葉問4完結篇》

欲知專訪內容，請留意明天（5月5日）明報娛樂版。

（即時娛樂）