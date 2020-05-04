主持15年加國電台節目突結束 李婉華：好突然同難過 (12:50)

雖然主持了15年的電台節目突然結束，但婉華表示人要展望將來，她會花更多時間心機去做好YouTube頻道「住加女人」。（YouTube截圖）

移居加拿大多年的無綫前藝人李婉華，近年為加拿大中文電台主持節目，去年9月有傳她在節目中播放《願榮光歸香港》後，電台收到不少當地華人投訴，更傳李婉華因而被封咪，事後婉華否認「被封咪」，而她在今年初亦開設了自己的YouTube頻道「住加女人」。

婉華在「住加女人」宣布一個壞消息，題為「婉華主持15年電台節目被結束」，婉華說：「我移民溫哥華10幾年，家庭為重，湊仔及做電台節目，好少同世界各地朋友接觸及互動，直至我播『榮光』（《願榮光歸香港》）首歌，得到好大迴響，好多傳聞，話我畀人『滅聲』，又話我冇做電台節目。

我一次過講返現時狀況，其實我做咗15年﹑逢星期一至五下午的節目《小心華之里》，正式喺5月1日結束，一星期五日嘅節目，依家變成一星期一小時節目，當我收到消息後好突然及難過，始終15年感情，唔會一下子放得低，多謝支持我多時嘅聽眾及商戶，仲有一班同事及拍檔，互相支持鼓勵，最開心睇住佢哋成長，不過做人要展望將來，將更多精神時間，做好『住加女人』頻道，希望大家支持我。」

而加拿大中文電台在facebook專頁表示，部分電台節目將會改版，並會重整架構，婉華將於另外2位主持BChiu及阿愷，在周末主持1小時節目《你華點就點》。

（即時娛樂）