【正視咬字問題】姜濤承諾會改進：感謝所有批評我的人 (14:34)

花姐在ig貼了MIRROR合照，並表示眨眼已當了他們的經理人已有年半時間。（ig圖片）

商台DJ麻利昨天在社交網，分享一篇有關討論正音文章，盼大家正視「咬字」問題，雖然麻利沒有指名道姓，不過姜濤的粉絲卻紛紛留言護偶像，引起熱話，姜濤今日凌晨在ig限時動態回應：「我不會給自己找任何的理由和藉口，謝謝你們給的意見，也很感謝所有批評我的人，是你們讓我更加了解自己的不足，我會努力改進的。」

MIRROR經理人黃慧君（花姐）在ig貼了12子合照，並表示MIRROR眨眼成立18個月，她亦做了MIRROR的年半經理人，她有感而發說：「呢段時間，做左（咗）好多我從未想像過或經歷過嘅事，我一直有一個想法，『無論有幾難，總之對MIRROR係好嘅，都要盡力做』，同樣我見到MIRROR呢年半都好努力，不停進修練習，希望有一日，得到大家肯定同支持，雖然佢地（哋）有時會做得唔夠好，但係佢地（哋）唔會賴人，唔會搵借（藉）口，勇敢面對自己嘅不足，希望下次會做得更好。

雖然我地（哋）間唔中都有嗌交，意見不合，但我好開心可以同佢地（哋）一齊工作，一齊成長，一齊面對困難。Boys...proud of u最後，多謝鏡粉支持，你哋意見或批評，我哋都係非常重視總有一日，你哋會見到MIRROR同我哋團隊努力嘅成果。」

（即時娛樂）