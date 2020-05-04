【孝順仔】郭富城提亡母感觸哽咽：媽媽影響我好深 (15:40)

郭富城將於5月9日（周六）舉行「郭富城鼓舞‧動起來網上慈善演唱會」，日前城城接受鄭丹瑞（阿旦）的「健康‧旦」訪問，除了談及舉行網上演唱會「鼓舞‧動起來」原因、初入行時父母的反應，以及童年住屋邨時聽許冠傑歌曲感受；當城城談到亡母時，一時感觸哽咽。

阿旦讚城城現時變了慈父，城城說：「好自然，去到某階段生活會改變，喺娛樂圈由舞蹈員到歌手再拍戲，轉型過程專注工作，去到穩定階段同獲得認同時，嗰段時間要穩定生活，媽媽年紀老邁，佢都希望睇到我成家立室……」此時，城城一時感觸哽咽，並停了幾秒，在旁的阿旦安慰：「Get到。」

之後城城續說：「媽媽影響好深，始終母愛好偉大，因為爸爸好早走咗，1995年走咗，媽媽多年來支持我工作，我入行做dancer，第一個就係話畀媽媽知，爸爸當時好嚴厲，希望我做金行，佢喺金行工作，亦希望我畢業後繼承父業；我入訓練班時，媽媽第一時間同爸爸商量，話畀機會我試吓，唔得先再算，一直到我入演藝圈，舞蹈員、歌手及演員，媽媽一直好支持，因為自己工作關係，好多時唔能夠陪母親，我覺得係遺憾，但媽媽睇到我有成績，佢都安慰，去到當我近50歲，佢希望有生之年見到我成家立室，同埋有自己小朋友，我終於達成佢心願：結婚、擁有自己家庭，以及最開心有兩個寶貝女。」

城城又表示有收看歌神許冠傑（Sam）的online演唱會，又指今次舉行網上音樂會，亦是受歌神啟發，他大讚Sam的金曲充滿能量，令人個心好溫暖和踏實：「疫情一定過去，但呢刻要緊守崗位，要齊心團結，互相幫助，Sam係令我啟發嘅人，好欣賞佢，佢喺樂壇屹立不倒，又關心社會，係香港驕傲。」

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（即時娛樂）