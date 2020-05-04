【心很痛】陳庭欣5歲半愛情鳥突然離世：好希望能叫醒佢 (19:18)

陳庭欣出名是愛雀之人，早前走失了鸚鵡Shabushabu，一度要公開尋雀。陳庭欣今日在社交平台公布壞消息，家中其中一隻5歲半的愛情鳥Warawara，毫無先兆下死去，令她心痛爆喊。

陳庭欣發長文悼念愛雀Warawara：

「我懷著（着）十分悲痛嘅心情，寫以下的說話：

昨晚全日都在開工拍劇，至晚上大約8點45，突然收到我媽媽嘅電話，話Warawara突然好似暈暈哋，繼而無力，成隻瞓在籠底。我馬上趕回家，我雙手緊抱著（着）Wara，我好希望能叫醒佢；佢平日唔太願意被人抱住所以會咬手，但我嗰刻令（寧）願佢起番身咬我。。。！可惜已經太遲，Warawara已經走了。。。溫暖嘅身軀漸漸變得冰冷。

心情還未能平服（復）的我，安放Warawara在小盒子中，就要馬上趕番去繼續拍攝，我都等唔切寵物善終服務嘅職員嚟將佢帶走。。。心很痛，直到依（呢）一刻，眼淚還是不停地流！

5歲半嘅Wara，係一隻愛情鳥，我嘅二仔。佢比較斯文，『細佬』格，成日跟住Goro，只要Goro去邊，佢就去邊。雖然Wara，唔識做任何動作，但佢樣子可愛，顏色好似西瓜咁sharp，眼睛圓圓，同埋佢好似識睇時間咁，每晚11點左右就上吊床瞓教（覺），仲要係趴響（喺）到（度）瞓，可愛到爆燈！Wara最鍾意洗白白，一星期最少洗兩次，最鍾意食瓜子，包包，蘋果等等。雖然佢唔太喜歡人用手抱或摸佢，但如果硬要抱著（着）佢幫佢按摩，佢都會願意，同埋舒服到合埋雙眼，好似個BB一樣，小時候的他（牠）常常同我一齊瞓晏教（覺）呢⋯⋯到依（呢）一刻我再寫咩都無用，Wara已經離開咗我，5年半嘅時間，我同爸媽都十分好傷心，但係我好感謝Wara曾經成為我家中嘅一份（分）子，我們非常愛你！！！」

（即時娛樂）