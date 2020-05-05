【拒絕單戀】戴祖儀翻唱《分分鐘需要你》：好大挑戰 (14:13)

星夢女歌手戴祖儀（Joey）日前為劇集《十八年後的終極告白》插曲《分分鐘需要你》拍MV，公司今次為Joey挑選前輩林子祥膾炙人口金曲，Joey說：「這個是幾大挑戰，記得錄這首歌時，其實是正式入行初期，會覺得自己當時經驗未夠，如果現在重唱，相信會更好，不過老闆說當時青澀的我，更加適合劇中感覺，希望大家細味一下。」

今次翻唱更有2個版本，包括happy及sad version，導演特意安排MV有2個不同版本的結局，更找來《#後生仔傾吓偈》中的孔德賢（Danny）擔任男主角，Joey笑說：「拍攝當日撞正《後》錄影通告，多謝Danny拍膊頭幫手，為好好報答他，我已再三叮囑導演要捕捉他最靚仔一面。」

MV的happy version不乏2人甜蜜片段，始終是後生仔女，而且早已熟絡，大家玩得好開心；至於sad version則再找來了《後》中的呂靜文（Bonnie）演Danny真正女朋友，原來Joey只不過是單戀，默默在Danny身邊守候。Joey說：「現實中的自己不會是這種女生，我一定會確認雙方感情，不會浪費時間去等。」

（即時娛樂）