《夫妻的世界》金喜愛最成功例子 霸氣熟女韓劇界抬頭 (17:48)

近期由金喜愛、朴海俊主演的韓劇《夫妻的世界》，自開播以來一直人氣高企，贏盡口碑收視，觀眾可於「黃Viu煲劇平台」收看。

53歲金喜愛在劇中飾演的池聖雨，是一間醫院副院長，名副其實女強人，氣場強大到不行，即使面對丈夫偷食，仍能處心積慮策劃復仇大計。近年不少韓劇都不愛將女主角打造成「灰姑娘」類型，反而霸氣十足的中女或熟女角色，逐漸獲得觀眾關注和喜愛呢！

《天空城堡》—廉晶雅（47歲）

入選了十大韓國收費電視台最高收視韓劇之一的《天空城堡》，故事講述一個上流社會社區，一班父母不擇手段培育子女成才。題材反映現今韓國社會問題，深度寫實備受稱讚。尤其廉晶雅飾演的韓書珍，出身低下階層的她為了嫁入醫生世家，編造自己是在國外留學，來自銀行世家，成為Sky Castle中被稱羨的對象。

《無人知曉》—金瑞亨（46歲）

金瑞亨在《無人知曉》中的角色，是辦事能幹的車英真，被喻為是「女警傳說」，她穿著風格多以黑色風衣為主，霸氣十足！在追緝犯人時不顧危險的樣子，而且背影超有安全感，迷倒不少觀眾！

《Black Dog》—羅美蘭（45歲）

題材雖然以校園為主，但內容卻是講述老師們的職場生活，過往在劇集多數扮演搞笑師奶的實力派演員羅美蘭，在《Black Dog》中飾演升學部部長朴成順，是一位典型的女強人、工作狂，為了學生不顧一切的熱血老師。不少劇迷認為《Black Dog》講述現今社會職場問題，看完有不少共鳴。

《99億的女人》—趙汝珍（39歲）

憑電影《上流寄生族》在「第40屆青龍電影頒獎禮」獲封「最佳女主角」的趙汝珍，去年就演出《99億的女人》，劇中講述她飾演的鄭瑞妍被家暴後，意外獲得99億巨額現金，她決定要逃離不幸，追求自己的人生。劇集開播後，網友大讚趙汝珍不只有外貌，還很踏實磨練演技，是「因信任而觀看的女演員」，好評如潮。

（即時娛樂）