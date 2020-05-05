與男友拍拖8年 有結婚計劃 黃智雯自信能勝任人妻角色 (22:39)

【專訪】現年37歲的黃智雯，2007年參選港姐，落選後獲安排入讀藝員訓練班，之後正式展開其演藝生涯。智雯曾參與過不少劇集演出，初期飾演的多是不起眼角色，直到《巴不得爸爸》飾演蘇鳳蓮一角而開始為人熟悉，之後的《搜下留情》「鵪鶉妹」鄭笑雯、《缺宅男女》的「關二嫂」婁笑蘭、《On Call 36小時》的見習醫生洪美雪等，演技獲觀眾讚賞之餘，2012年更奪得TVB頒獎禮的「飛躍進步女藝員」，自此成為主要花旦之一。其後，她在一人分飾三角的《三個女人一個「因」》演技大爆發，不但成為星馬雙料視后，亦是網民選出的「民選最佳女主角」。

一直努力工作的智雯，近日有兩部主演劇集《十八年後的終極告白》及《降魔的2.0》相繼推出，一人獨霸兩個黃金時段；前者因劇情沉重又黑暗，令她每日開工都進入抑壓狀態，以淚洗面，花了近半年時間才能跳出角色；相反，後者是輕喜劇，其心態上相對輕鬆。雖然兩劇種截然不同，巧合地，劇中她同樣陷入複雜的感情關係。現實中，智雯說自己喜歡簡單的戀愛方式，皆因很怕麻煩。

「我覺得要成為一對戀人，過程中的曖昧、猜測和了解雖然是享受，但也很累，我寧願用心經營，所以我戀愛經驗中很少拍散拖」。智雯坦言以前也試過被第三者介入的愛情經歷，當發現對方變了心，她不會勉強，讓大家各自選擇想行的路；這經歷她視為一個學習，令她明白如何成為更好的女友。智雯跟男友詹文天（Anthony）拍拖8年，一直愛得低調；她表示男友是圈外人，跟她拍拖也要承受不少壓力，所以要保護和尊重男友的私隱。「他都會很尊重我，理解我是圈中人，要經常跟不同拍檔合作，所以從沒詐型，我覺得最緊要是信任」。

雖然工作忙得不可開交，男友同樣沒投訴，智雯甜笑說：「不用365日都拍拖，我們會給大家很大的自由度，去做自己想做的事情。」二人感情穩定，對於結婚這個人生大事，智雯坦言計劃一定有，與男友也有傾談過，「每人總會有結婚生小朋友的階段，我們沒特別定一個時間，但大家在這方面很有默契，不是偏向很傳統，或要盛大的婚宴，說不定那刻感覺對就結婚」。智雯自信能勝任人妻角色，問會否不攞視后不結婚？她笑言：「那又不會，就算結了婚，也不等於工作要停下來，反而還豐富了我的人生，對我的工作也有幫助。」

欲知專訪內容，請留意明天（5月6日）明報娛樂版。

（即時娛樂）