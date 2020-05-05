【相信未來】李雲迪下廚當做運動 李宇春結他自彈自唱 (22:08)

內地抗疫騷《相信未來》網上義演今晚舉行第二場，繼續有不少大中華區藝人參演，為大家打氣，當中包括莫文蔚、李宇春、周筆暢、歐陽娜娜、汪峰、張韶涵、范冰冰細佬范丞丞、品冠、朴樹、張藝興等。

內地女歌手李宇春以衛衣配牛仔褲的便服look亮相，說話不多，她與另一位音樂人一起彈結他，自彈自唱國語歌《給女孩》。歐陽娜娜有「大提琴美少女」美譽，但她同樣以結他彈唱國語歌《一心一念》。

著名鋼琴家李雲迪演奏蕭邦的《b小調第三鋼琴奏鳴曲》選段，他表演前分享了抗疫感受：「在這疫情期間，每天最大的運動就是練琴，然後走到廚房做飯，不知道大家最近有沒有復工呢？有沒有和自己的朋友久違地碰上一面？雖然目前還沒有辦法回到戲劇院音樂廳，與大家坐下來一起分享音樂，但我很高興，加入了『相信未來』在線義演，有機會通過這樣一種形式，和大家一起分享音樂，希望美好的音樂，能給大家帶來心靈安慰，抗戰在一綫的醫護人員，你們辛苦了！也希望全球疫情早日結束，讓大家找回音樂的快樂。」

范冰冰細佬范丞丞以樸素打扮示人，獻唱一曲《與未來對話》，他表示很榮幸能參加「相信未來」公益義演：「希望將歌聲送給所有防疫人員和努力的我們。」

（即時娛樂）