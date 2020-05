【一家三口切蛋糕】楊洛婷行山送吻賀老公黃天翱生日 (18:23)

楊洛婷與丈夫黃天翱(Tim)育有女兒Tanya。今日是阿Tim的39歲生日,鑑於疫情之下未能約齊大班朋友一同慶祝,Tim生日前夕和楊洛婷撇下女兒,二人世界去行山。楊洛婷在社交網分享兩人在山上咀嘴的照片,留言︰「他今天是我的,我不和別人分享!我的愛人,生日快樂!」

今日阿Tim、楊洛婷及Tanya一家三口切蛋糕慶祝,Tanya在蛋糕前跳舞,十分可愛!楊洛婷留言說今天除了是阿Tim的生日,原來也是她的農曆生日。

阿Tim說︰「起身。叫我換衫。我行出廳。Tanya已經唱緊生日歌。然後見到個蛋糕。一唱完生日歌,即刻吹熄蠟燭。『I WANT ICING(嗰塊白朱古力牌)。』之後先嘗試影以上嘅相。係窩心嘅。有佢地(哋)我係好幸福而很足夠嘅。其實29歲(39歲)嘅感覺,就黎(嚟)做到個成年人嘅呢一步,係充滿期望。Thanks for all the good wishes,I felt the love and a big love back to you。#MyWifeIsTheBestWife #Tanya好似明顯地肥咗)

