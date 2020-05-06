【一家三口切蛋糕】楊洛婷行山送吻賀老公黃天翱生日 (18:23)

楊洛婷與丈夫黃天翱（Tim）育有女兒Tanya。今日是阿Tim的39歲生日，鑑於疫情之下未能約齊大班朋友一同慶祝，Tim生日前夕和楊洛婷撇下女兒，二人世界去行山。楊洛婷在社交網分享兩人在山上咀嘴的照片，留言︰「他今天是我的，我不和別人分享！我的愛人，生日快樂！」

今日阿Tim、楊洛婷及Tanya一家三口切蛋糕慶祝，Tanya在蛋糕前跳舞，十分可愛！楊洛婷留言說今天除了是阿Tim的生日，原來也是她的農曆生日。

阿Tim說︰「起身。叫我換衫。我行出廳。Tanya已經唱緊生日歌。然後見到個蛋糕。一唱完生日歌，即刻吹熄蠟燭。『I WANT ICING（嗰塊白朱古力牌）。』之後先嘗試影以上嘅相。係窩心嘅。有佢地（哋）我係好幸福而很足夠嘅。其實29歲（39歲）嘅感覺，就黎（嚟）做到個成年人嘅呢一步，係充滿期望。Thanks for all the good wishes，I felt the love and a big love back to you。#MyWifeIsTheBestWife #Tanya好似明顯地肥咗）

（即時娛樂）