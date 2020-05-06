【金像獎】與Ellen齊獲獎 林二汶憶故友：我會一直愛你 (18:04)

林二汶憑電影《金都》獲得今屆香港電影金像獎「最佳原創電影音樂」，至於由二汶好友岑寧兒主唱、已故好友盧凱彤（Ellen）有份作曲及填詞的《少年的你》片尾曲《Fly》，獲得「最佳原創電影歌曲」獎，加上Ellen太太余靜萍亦以《少》片奪得「最佳攝影」，令二汶既感動又開心。

平復激動心情後，二汶在ig貼相抒發感受：「親愛的，恭喜您，親愛的，恭喜您，最親愛的，也恭喜您。我真的找不到任何一個字去形容這種感受，我甚至不能說這個是感受。只能說，我的腦袋和心還太年輕，捉不緊心中這是一個什麼東西。這一刻，我更感激生命在創作中繼續流動，生命在創作裡（裏）面川流不息，就如愛，就如一張照片，被照片記下的愛，永久保存，在創作裡（裏）面也是。

無論我們在哪裡（裏），我們繼續寫下去吧！繼續用創作聯繫下去，不要分離，痛也別放棄。你是我今生最大的緣份（分），請你記得我很愛你，我會一直一直愛你，一直一直愛你。

感謝從事所有創作圈子的每一個人，謝謝你們繼續下去，我們每一個人的堅持，讓這個世間的愛，可以透過創作永不止息地聯繫下去。感謝香港電影金像獎，感謝各位評審，感謝《金都》台前幕後的每一位，感謝在配樂中提供全力協助的羅健邦，感謝參與《金都》配樂的每一位演奏家，感謝導演黃綺琳，感謝鄧麗欣，感謝Golden Scene，感謝整個創作團隊。最後，感謝我的師尊，我的老師，和我的同門，還有我最親愛的家人朋友。

無論我們在哪裡（裏），我們繼續寫下去吧，繼續用創作聯繫下去，不要分離，痛也別放棄。」

（即時娛樂）