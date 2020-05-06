70歲薛家燕被子女「嚴管」甜在心 保養秘訣最緊要開心    (18:15)

由歌手兼電台DJ歐信希主持的新城知訊台音樂節目《傾心相聚》昨日一周年，請來薛家燕擔任特別嘉賓，齊齊切蛋糕慶祝；湊巧周日（10號）是母親節，歐信希多預備一個母親節造型蛋糕為家燕姐預祝。席間，歐信希首播其剛錄製完成的陳百強名曲《念親恩》，他說：「除了送給家燕姐，我最想送給已在天上的父親，還有和我同住的媽媽。每逢佳節倍思親，他們對我的愛，當然不是一首歌就可以報答，但很掛住爸爸，所以想到唱這首歌，遙遠送上思念與祝福。」

家燕姐則表示3個仔女很緊張她，不時以電話慰問，當深夜看到她仍上線即叮囑早點睡覺。雖然被仔女「嚴管」，家燕姐卻一臉甜絲絲說：「我覺得自己很有福氣，兒子娶到一個又靚又賢淑又廚藝好的太太，經常整芝士餅、蛋糕給我吃，還會提醒兒子一星期起碼跟我吃一餐飯。預計母親節在家裏慶祝，新抱知道我愛飲湯，一定精心炮製美食，自己都很滿足了！」

年屆70歲的家燕姐保養得宜，其秘訣是最緊要開心。她稱從小到大都覺得令人快樂，自己很有成就感，像最近因疫情經常在家中，險些發福變增肥版楊貴妃，為免悶出情緒病，她在家中大大聲唱歌，以及跳舞紓緩情緒，怎料因聲浪過大被管理員勸她唱得太耐不如休息一下；她笑言自己雖然叫Nancy Sit，但她不愛sit down呢！其後，她創作了「抗疫十字步」，還發起挑戰其他藝人一起接力跳，看到大家反應熱烈也感開心。

（即時娛樂）