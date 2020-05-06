曾國祥膺金像獎最佳導演 王敏奕爆老公為電影廢寢忘餐 (20:01)

曾國祥執導的電影《少年的你》於《第39屆香港電影金像獎》中橫掃「最佳電影」、「最佳導演」、「最佳女主角」、「最佳新演員」、「最佳編劇」、「最佳攝影」、「最佳服裝造型設計」及「最佳原創電影歌曲」8個獎，成為頒獎禮大贏家。

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曾國祥老婆王敏奕在社交網上載曾國祥2018年在重慶拍攝《少》片時的照片，相中的曾國祥又瘦又黑，剪了一頭skinhead髮型。他一邊吃牛扒，一邊為電影做筆記。王敏奕說︰「這是2018年你在重慶拍攝《少年的你》的一個小瞬間，當時的你已經瘦了好多，頭髮也隨着劇情剃光了。去探班前我問你有甚（什）麼想要的，你說已經好幾個月沒吃到正式的煎牛扒。」

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「我準備好一切，滿心歡喜地去到重慶探望你，好久不見，你最想吃的牛扒也煎好放在你面前了，我以為你會馬上吃掉（從來我煮任何東西你都是5分鐘內吃完整份然後進行一番讚賞），怎知道你吃兩口就放下繼續埋頭苦幹。牛扒斷斷續續地吃，我已經忘記了你到底有沒有吃完，但我永遠不會忘記你當時多努力多認真的樣子，當刻我甚至怕自己會忘記自己有多欣賞你，所以拍下了這一瞬間。」

「當然這一瞬間只是你付出所有努力中千份（分）之一不到，還有你經歷的皮肉之苦（酷熱天氣、睡眠不足、心理壓力......）， 一切都是最好的安排，努力從不會辜負人。今天我對你的欣賞有點超越了我對你的愛🤪❤️✌，恭喜最佳導演，恭喜整個電影團隊！ 你們是最棒的💗 ﹗」

（即時娛樂）