太太墮炒賣iPhone騙案 麥長青被滋擾影響事業：做咩搞到我咁？ (20:11)

【今日直擊】麥長青（麥包）的太太林孜於6年前捲入炒賣iPhone受騙案，她與友人以逾400萬元炒賣iPhone時被騙，事後更引發錢債糾紛。麥包早前入稟高院，指太太6年前與友人炒賣iPhone被騙，騙徒其後在其妻催促下轉帳118萬元到麥包戶口，惟遭一名女子稱款項來自其公司戶口，致電給他的太太要求償還；其後，麥包被人到電視城及其代言的安記海味追款；麥包要求法庭禁止對方作類似行為，以及賠償逾百萬元的損失。案件今日在高院開審，麥包與太太都有出庭應訊。

原告為麥長青，被告為黃美芳，以及黃任董事的天時達（香港）有限公司。

麥包今日出庭供稱，4年前在電視城拍攝《愛‧回家》時，經理人告知有「惡形惡相」的大漢到場「追數」，以及要求見無綫高層樂易玲。他事後曾向樂小姐否認欠債，樂小姐則着他「唔好搞大件事」，事後亦拒絕出庭作證。麥包指事件令其事業大受影響，形容曾有同事見到他後擰歪面，自己亦因感到受辱而向樂小姐提出解約，惟對方勸告他不要這樣。當辯方問麥包何時是他的事業高峰時，麥包一度激動說：「未到高峰，係畀你哋扯落嚟！」、「我冇得罪你哋，做咩搞到我咁！」

麥包又透露夫妻感情融洽，但因他理財不善，故太太負責理財，每周他會有500元零用錢，如果太太給1000元會很開心，他會儲起來做私己買玩具。他又指事件導致太太感自責和驚慌，曾在睡夢中驚醒。聆訊明（7號）續。

【案件編號：HCA254/16】

（即時娛樂）