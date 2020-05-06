《十八年後的終極告白》嘉頓山打卡 監製：辛苦又危險 (23:44)

【專訪】劇集《十八年後的終極告白》有個場景經常出現，「七子」每次商量要事便會在山頭聚集，眺望市區景。監製王偉仁稱安排「七子」在嘉頓山聚集就是喜歡這地方有mood，一班後生仔在山頭野嶺一起成長的地方。拍攝時，辛苦一班演員與工作人員，車不能上山，攝製隊抬器材上山也要大半小時。

他說：「我們在6、7月拍攝，山上特別高溫，其實好辛苦！幸好譚俊彥、陳山聰等做慣運動，相信肥仔東行上山會較辛苦。這地方連欄杆也沒有，他們又經常在山邊推撞有衝突，其實都幾危險。不過，他們從沒有埋怨辛苦，所以我話佢哋係我拍港劇以來拍得最開心的演員。」

一班主要演員表現出色，譚俊彥、黃智雯、陳山聰、楊秀惠與何遠東也獲監製王偉仁點名讚。劇中佔戲不多的演員，角色有發揮同樣也受注目獲讚好戲。王偉仁說：「尹詩沛演Tiger嫂，開拍前我同佢講這角色會『出位』，當然我知道她勝任。杜大偉演Tiger除帽現『禿頭Look』觀眾感驚訝，對角色也加深印象；雖然只佔幾集戲，杜大偉都好大犧牲。」趙希洛與楊卓娜跟王偉仁首次合作，有網民指「御用癲婆」趙希洛今次終於演正常人，他說：「她們都演得好，趙希洛好正常喎！卓娜做媽咪角色好入戲。」

王偉仁監製的劇集《心理追兇Mind Hunter》、《特技人》與播映中的《十八年後的終極告白》也有「炒車」場面，有稱他為「炒車監製」，他說：「因為我鍾意拍動作戲，飛車、電單車場面好有動感又浪漫，這是個人偏好！」

（即時娛樂）