【十八年後的終極告白】監製王偉仁終極劇透：兇手係… (22:49)

劇情沉重又黑暗的《十八年後的終極告白》，在豆瓣的評分獲8.6的高評價。（劇照/明報製圖）

【專訪】TVB劇集《十八年後的終極告白》熱播中，劇集下周結局篇，觀眾晚晚估誰是兇手，監製王偉仁接受《明報》專訪來個終極劇透，兇手真係估佢唔到！

《十八年後》在豆瓣的評分獲8.6的高評價，是近期港劇少見的，討論區亦掀起「誰是兇手？」的話題，網民抽絲剝繭幫手緝兇，其中林朗生（譚俊彥飾）、阿倩（楊秀惠飾）、阮進（林嘉華飾）及阿瑾媽媽（江欣燕飾）都成為嫌疑人物，但近日一個不起眼角色、保安阿明（唐嘉麟飾，少年版由羅永健飾），有眼利網民發現阿明連近鏡也沒有一個，每次林朗生在公司出入，就見他現身跟林朗生打招呼，認為此角色最有可疑！

對於保安阿明最惹網民懷疑，監製王偉仁笑說：「阿明係一個大廈保安，劇中有很多角色，他是其中一個。他是保安員，叫『林生』都係打招呼。（關鍵角色？）很多角色都係關鍵人物，Tiger嫂（尹詩沛飾）都很關鍵。只是20集，大家估吓，很快知道。我日日都被同事、家人與朋友追問誰是兇手，我都係咁答。」他坦言兇手不易估，揭盅後，觀眾可能覺得驚訝也可能不驚訝。「有人估江欣燕是兇手，我都覺得唔奇」。

談到官方劇照疑似泄密，其中一張劇照是成年版的「七子」搭膊頭相聚，但鬼仔強（蕭徽勇飾）與Tiger（杜大偉飾）已先後遇害，眾人再聚首是否代表七子皆死去？王偉仁爆料：「唔會全部死，只是一種表達方式。」至於劇中的忠與奸角色，他稱沒所謂忠奸，只是不同角度與擺位。

黃智雯曾表示《十八年後》劇情沉重又黑暗，是她從演以來最想快點忘記角色的一套劇集。王偉仁點名讚智雯表現好弗，她演madam很真實；至於曾在《特技人》跟他合作的譚俊彥，他指譚俊彥很合適演陰沉的角色：「外界對譚俊彥有誤會，他演戲有經驗亦表現了深度，是一個好演員。」他也讚楊秀惠演的啞女角色很可愛，陳山聰的黑社會大佬入型入格，何遠東的演出也有突破。

欲知專訪內容，請留意明天（5月7日）明報娛樂版。

（即時娛樂）