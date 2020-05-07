【第8個嫌疑人】《十八年後的終極告白》阮進父女決裂 (00:53)

《十八年後的終極告白》第13集，劇情推進一大步，兇手將現形。上集提到失聯的「蛋撻」（司徒暉飾）嫌疑最大，今集肥仔富與吹水到醫院探望阿一時，聽護士提到病人黎世達（蛋撻）的名字。原來蛋撻也在醫院留醫，找到他的牀位時，竟見他是癱瘓病人。9年前的意外令他手腳永久喪失活動能力，只可以眨眼，不能說話。他們向蛋撻重提18年前的埋屍事件，說現場7人也不是殺喪屍的兇手。蛋撻示意當日上山燒烤，有第8個人在場。

他們追尋線索，當日蛋撻帶報紙檔姊妹花一起燒烤，姊妹花也有殺人嫌疑。阿富在屋邨找到姊妹花，原來她們離港多月剛返港，可見跟Tiger夫婦與鬼仔強的死無關。不過，她們記起燒烤時除了七子，有另一個穿校服的學生在場。他們無法子記起是誰，Sam（譚俊彥）返家翻看畢業錄影帶找線索，開門竟見母親倒在地上，有賊入屋搶劫並帶走他的舊物，包括畢業影帶。他們知道「第8個人」是針對Sam而來，終於記起當年Sam邀請了一個男同學一起燒烤。眾人對「他」極嫌棄，阿一整蠱對方，要他落山去街市買雞翼。相信「第8個人」跟鬼仔強、Tiger夫婦的死有關係！

Madam（黃智雯）因一張照片對父親阮進（林嘉華）起疑而調查，揭發他是18年前被殺的喪屍父親，阮進利用她調查私生子喪屍的死感到難過。

（即時娛樂）