楊怡上月22日宣布與丈夫羅仲謙的女兒「小珍珠」已經出世,仍在坐月的她不時在社交網分享和女兒的生活照。楊怡今日在Instagram上載她在嬰兒牀前抱住女兒的照片,留言︰「作為新手媽媽的我,每天最大的挑戰就是哄小珍珠睡覺,寶貝吃得飽睡得香甜是媽媽最大的滿足吧❤️。Goodnight to you... Goodnight to me... Now close your eyes... and go to sleep.... Sweet dream tonight. Goodnight I love you .....❤️❤️」

