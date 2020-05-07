【勁迷Ian《正式開始》】準人妻何雁詩瘋狂：首歌洗我腦 (16:34)
文章日期：2020年05月07日
獨立歌手何雁詩原來有捧人氣組合MIRROR場，她在instagram拍片表示，記得第一次看MIRROR演唱會，聽到好多人嗌，她自己也禁不住嗌埋一份，又笑指原來邊尖叫邊看MIRROR是好high。她說：「直頭感覺回春（回到青春期）！今次就cover咗Ian（陳卓賢）的《正式開始》，呢首歌真係洗左（咗）我腦，全日瘋狂『開始有心跳』，對於我呢個連自己歌都未必記得晒歌詞的人黎（嚟）講，能夠背到呢首歌實在好犀利。#留家避炎版 #無啦啦浴袍團 #事實上因為本來早已拍完諗住剪完片瞓覺 #但係自己唔收貨 #所以突然再拍過 #小鮮肉啊 #姐的青春還在喔」。
（即時娛樂）
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記得第一次睇mirror 唱live，聽到好多人嗌，我都忍唔住跟住嗌😂 原來尖叫住黎睇mirror真係好high架！！！直頭感覺回春（回到青春期）！👗今次就cover左 Ian 的「正式開始」，呢首歌真係洗左我腦，全日瘋狂「開始有心跳」，對於我呢個連自己歌都未必記得晒歌詞的人黎講，能夠背到呢首歌實在好犀利😛😛😛 @iancychan . 多謝 一人幫 1MB Music Production 專業mixing @onemanblend 😍😍😍. 仲有 @cousinfung 提供簡譜😛😛😛. 全片請到我的YouTube channel 看喔～ YT Channel: 何雁詩Stephanie Ho . #留家避炎版 #無啦啦浴袍團 #事實上因為本來早已拍完諗住剪完片瞓覺 #但係自己唔收貨#所以突然再拍過 #小鮮肉啊 #姐的青春還在喔