【勁迷Ian《正式開始》】準人妻何雁詩瘋狂：首歌洗我腦 (16:34)

獨立歌手何雁詩原來有捧人氣組合MIRROR場，她在instagram拍片表示，記得第一次看MIRROR演唱會，聽到好多人嗌，她自己也禁不住嗌埋一份，又笑指原來邊尖叫邊看MIRROR是好high。她說：「直頭感覺回春（回到青春期）！今次就cover咗Ian（陳卓賢）的《正式開始》，呢首歌真係洗左（咗）我腦，全日瘋狂『開始有心跳』，對於我呢個連自己歌都未必記得晒歌詞的人黎（嚟）講，能夠背到呢首歌實在好犀利。#留家避炎版 #無啦啦浴袍團 #事實上因為本來早已拍完諗住剪完片瞓覺 #但係自己唔收貨 #所以突然再拍過 #小鮮肉啊 #姐的青春還在喔」。

（即時娛樂）