英皇孖天下一投資10部港產片 聘用本地電影工作人員 (19:07)

新冠肺炎疫情重創各行各業，影視業也大受影響，疫情防控期間，整個影視行業因應公眾安全及限聚措施等，需要停止拍攝，致製作量急速下滑，幕前幕後電影製作團隊生計受影響，許多基層員工面臨前所未有困難；同時業界亦面對人才流失等問題。

有見及此，一直支持香港電影業的兩位巨頭楊受成及古天樂宣布攜手合作，楊受成旗下的英皇電影與古天樂成立的天下一電影製作有限公司，將於兩年內合作製作及發行共10部港產電影，希望在這個非常時期，為香港電影注入新動力。

10部電影主要於香港本地取景，以及聘用本地電影工作人員，以確保今次合作能夠為香港電影業界帶來實際支持，亦達到繼續拓展本地電影業市場及發掘電影人才之效。

該10部影片涵蓋驚慄、懸疑、愛情、喜劇等不同片種，望能為觀眾提供多元化的選擇。雙方已正式簽訂協議及正密鑼緊鼓進行籌備工作，積極與不同的業界單位聯繫，當中包括資深而富有經驗的演員及新演員，幕前幕後精英電影製作團隊，希望今次合作可以於下半年度開始拍攝製作，好讓電影從業員能盡快回工作崗位。

天下一電影方面表示：「希望藉着今次合作，可以發掘更多有質素劇本拍攝製作。天下一一向注重培育香港電影幕前幕後的新一代，希望為香港電影帶來新力量新方向，打造香港電影全新格局。」

英皇電影方面亦表示：「眼見香港電影業因為疫情停擺，電影工作者因為停工而經濟狀況陷入水深火熱之中，面臨嚴重人才流失的問題，感到十分惋惜。今次英皇電影跟天下一電影不謀而合，以實際行動支持香港電影，期望協助本地電影業盡快復蘇。」

（即時娛樂）