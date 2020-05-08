《十八年後》譚俊彥「魔化」變殺人犯？江欣燕唐嘉麟遇害 (00:55)

無綫劇集《十八年後的終極告白》昨晚終於揭開誰是兇手，正是林朗生（譚俊彥飾）18年前同校同學賴國明（唐嘉麟飾）。當年因林朗生曾幫助常被人欺負的賴國明，令賴國明好崇拜他。賴國明在燒烤場見到喪屍（林浩文飾）追著林朗生，於是出手阻止，打鬥間錯手殺死喪屍。之後賴國明患上精神病，他在10多年後重遇林朗生，於是到林朗生返工的大廈做保安。當蛋撻（司徒暉飾）向林朗生指出他是燒烤場第8個人，賴國明想殺蛋撻滅口，卻被陳淑嫻（江欣燕飾）撞破，於是將她及林朗生迷暈擄走到船上，並向林朗生爆連環殺死鬼仔強（蕭徽勇飾）、Tiger（杜大偉飾）、Tiger嫂（尹詩沛飾），及推蛋撻落樓梯，都是想保護林朗生，令林朗生崩潰。

今晚第15集預告，林朗生消毒雙手又沖涼，被阿一（陳山聰飾）追問時慌失失。根據無綫劇情資料，賴國明及陳淑嫻都會被殺，兇手呼之欲出，網民都群起猜是林朗生。至於往後劇情發展，下周林朗生為盡快與阮麗瑾（黃智雯飾）離開香港，幫鏡叔（鄭恕峰飾）、友齊（何啟南飾）的空殼公司做假帳核數，鏡叔就要阿一幫他做替死鬼。阮進（林嘉華飾）繼續追查兒子喪屍之死，變得瘋狂，阮麗瑾則發現媽媽陳淑嫻遺物中有林朗生的物件......

(即時娛樂)