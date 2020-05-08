【阿嬌離婚】賴弘國發長文訴心聲：妳跟我說後悔了… (18:43)

鍾欣潼（阿嬌）與賴弘國今日驚爆離婚，結束只維持了14個月的婚姻。繼阿嬌透過經理人公司回應後，賴弘國於社交平台發長文訴說個人感受，由相識至結婚，到今年2月最後一次見阿嬌，一次過解釋清楚，更表明收到分居協議一刻，心情從難過到憤怒到失落到接受現實，但仍會視阿嬌是朋友，就算重來一次，仍會跟阿嬌求婚及結婚。

賴弘國留言原文：「我又單身了，一切發生的很突然。記得2月我到馬來西亞探妳的班我們一起運動，我要離開時妳還說想送我到機場，因為疫情我們不知道何時能再見。將近三年的相處時光像一場美夢般美好，我們去了夏威夷跳傘，去了東京吃壽司，去京都吃懷石料理，去了荷蘭、比利時、馬爾地（代）夫，去了英國錄了我第一次的真人秀，去了LA辦了婚前派對，去了墨西哥拍了我們冷的要死的水底婚紗照，去了澳洲陪妳工作。

記得第一次去成都看妳的演唱會，我開完（玩）笑的問原來妳麽紅，妳還驕傲的跟我說：妳才知道妳老婆多火。記得武漢的演唱會下著（着）大雪路面結冰，妳的妝髮師過不來，我們在後臺（台）緊張的跳腳。記得西寧的演唱會，記得澳門的演唱會，我爸媽在臺（台）下感動的哭了。聽了妳這麼多場LOL，我還是聽不膩，妳是一位如此優秀的演員、歌手、artist。我不只深愛著（着）妳，也是妳的終（忠）實粉絲。我們在香港辦了眾星雲集的盛大婚禮，是我這輩子想都沒想過的事，英皇集團全部人如此幫忙，我們得到了大家的祝福，對我一個小醫師來說，真的是想都不敢想。妳對我是如此的好，送了我手錶（表），送我衣服，送到我叫妳不要再送了，妳還是忍不住要幫我買。為了我飛來飛去，常常來台灣陪我。記得我們一起追劇、一起玩switch、一起拼樂高，記得妳知道我出差辛苦，回來時總是把家打掃乾淨，笑著（着）跟我說：老公我很棒吧，我當時有多感動。妳也時常鼓勵我，說我的技術這麼好，為什麼不自己出來做。想起越診所開幕時妳來幫忙剪綵，像個老闆娘一樣忙進忙出，歷歷在目，這輩子都報不了這個恩情。

回想2018時，LA的婚前派隊（對）後妳突然變的（得）冷淡，我問妳為什麼，妳跟我說妳後悔了，妳沒有很愛我，覺得自己不適合婚姻，我們討論了許久，還是決定再一起努力。今年3月，妳打來跟我說：對不起，以為婚後會慢慢愛上我，但真的沒辦法，想要分開時，我還以為妳在開完（玩）笑。直到收到妳寄來簽了字的分居協議，我從難過到憤怒到失落到接受現實，我想人生就是如此，雖然到現在我還走不出來，但謝謝妳誠實的告訴我妳的感受，讓我們可以走向不同的未來。

好久沒聯絡了，但妳想必也跟我一樣難過吧！想到妳獨自在家跟QQ，還有嬌媽、妹妹、表姊、豪仔的失望，心裡（裏）還是不捨。我想以後我跟嬌還會是朋友，她是我遇過最善良、最單純、最勇敢、最美麗的女人，只是她不愛我了。謝謝妳曾經給我的一切，如果重來一次，我還是會跟妳求婚，和妳結婚。下次來台北我們再一起去喝運頓梗湯吧！（以後關於婚姻的問題，不再做任何回應）」

相關新聞：【姊弟戀告終】39歲鍾欣潼驚爆離婚 賴弘國：她不愛我

相關新聞：鍾欣潼認簽分居協議︰希望能夠給雙方一個冷靜期

相關新聞：【想挽救婚姻？】賴弘國離婚後祝阿嬌白色情人節快樂

（即時娛樂）