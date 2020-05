朱智賢被揭搭上人夫黎振燁,事後在男友謝東閔陪同下開記者會認錯,謝東閔將責任攬上身,說自己只顧工作而忽略了女友,朱智賢才會一時迷失,會陪伴她走過這一關。

不過,有報道指朱智賢事發後已返回娘家沉澱,謝東閔亦被發現收拾好行裝,離開與朱智賢位於深井的愛巢,獨自搬到原本打算跟朱智賢同居、位於屯門的私人屋苑「海譽」。

報道指謝東閔與朱智賢已計劃結婚,謝東閔為方便女方回娘家,遂選址屯門,但現在朱智賢搬返娘家,剩下他一人搬入新居。

謝東閔今日在社交網上載照片,留言似在鼓勵自己。他說︰「Be strong, because things will get better, it may be stormy now, but it never rains forever.(堅強,因為事情會好起來,現在可能會風雨如磐,但不會永遠下雨。)」

(即時娛樂)