【新冠肺炎】孫耀威深圳首日隔離：希望可以頂住14天 (19:29)

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文章日期：2020年05月08日
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孫耀威指隔離的房間及提供的食物算是不錯。（孫耀威圖片／明報製圖）
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新型冠狀病毒肺炎疫情持續，不少藝人往返內地工作，皆要接受隔離。孫耀威今日在社交平台透露，這是他在深圳接受隔離的第一日，「深圳隔離第一個早上！食物不錯！房間不錯！希望可以頂住14天！」
（即時娛樂）
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