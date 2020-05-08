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【新冠肺炎】孫耀威深圳首日隔離：希望可以頂住14天 (19:29)

文章日期：2020年05月08日

新型冠狀病毒肺炎疫情持續，不少藝人往返內地工作，皆要接受隔離。孫耀威今日在社交平台透露，這是他在深圳接受隔離的第一日，「深圳隔離第一個早上！食物不錯！房間不錯！希望可以頂住14天！」

（即時娛樂）

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