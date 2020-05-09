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一家三口郊遊預祝母親節 余文樂感激王棠云︰辛苦了 (16:18)

文章日期：2020年05月09日

明天母親節，余文樂和太太王棠云帶同兒子Cody郊遊慶祝，一家大細去看薰衣草。余文樂抱住兒子，兩父子眼望前方，畫面溫馨。他又在限時動態分享與太太的合照，留言︰「預祝媽媽節，辛苦了﹗」

（即時娛樂）

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