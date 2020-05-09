望兒子似自己EQ高 林芊妤等伯伯成年後拖老公環遊世界 (20:41)

【專訪】林芊妤（Coffee）與丈夫翟志榮的兒子翟德彥（伯伯），今年10月就兩歲大。小孩子是張白紙，Coffee希望以身教方式教育兒子︰「我讀書唔叻、IQ不高，孩子的學業由老公處理。希望他可以遺傳到我的EQ，但不要像我心急及在學業上半途而廢，要學爸爸做事有條理及穩陣。」

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Coffee坦言當了媽媽，才明白聽到兒子叫自己時的那份喜悅心情。「他攬到我好實，用腳箝住我，怕我會被搶走似的。」Coffee指伯伯雖然未夠兩歲，表現卻令她意外。「我一直餵人奶，最近家人認為要戒奶了，提議讓伯伯留在公公、婆婆家一星期，他見不到我便可以戒人奶。我跟伯伯商量時，他完全明白我在說什麼，也懂得表達出他不喜歡。」

Coffee說她與丈夫都是性格獨立的人，早在16、17歲便開始掙錢過活。她沒想過要為兒子準備好物業或豐富的物質生活，揚言最大的投資是讓兒子可以在自由的環境下學習，而她這個媽媽，等兒子18歲後，就可以和丈夫環遊世界。

欲知專訪詳情，請留意明天（5月10日）明報娛樂版。

（即時娛樂）