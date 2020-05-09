【演藝事業歷史時刻】郭富城發聲 盼政府幫助幕後精英 (20:33)

【今日直擊】郭富城完成網上慈善演唱會後，接受傳媒訪問，訪問期間城城不斷流汗，問他是否感辛苦？他說：「天氣比較熱，比預期綵排時要花多啲體力，整體好順利，今日大家睇到及見證到，係我演藝事業一個歷史，因為喺10日裏面，做一個網上演唱會，同埋近100位舞蹈員，其中有啲可能轉行，為今次演唱會發揮團結力量，希望演唱會發放正能量，用歌舞鼓勵大家。

好多朋友失業，都係一個艱難時間，今次演唱會，最大嘅動力，係希望為身處娛樂圈舞者及電影幕後工作者籌款，呼籲大家慈善冇分時間，可以互相幫助，呢個係我出發點。演唱會係全世界直播，每個地方朋友可以同心協力，齊心互助，時間過得好快，唱12首歌（編按：13首），每首歌都係我精挑細選，歌詞內容都係有意思。」

問到覺得自己表現值幾多分？城城說：「我付出係100分，喺呢個地方又唱又跳係有難度，自己演唱會有時間喘息，今次係冇，一氣呵成又唱又跳，依家把聲未回復正常，但係開心嘅，助人為快樂之本。加上一班舞者被忽略，政府措施未惠及佢哋，我曾經係舞者，企喺佢哋角度諗，佢哋真係被忽略，用我自己力量，大家有能力的話，十元八塊都係聚沙成塔，依家未知籌款數字。

我希望政府睇到或感受到呢股力量，希望政府諗一諗點幫助一班幕後精英，今日由我發聲，亦希望政府聽到，能幫佢哋。（對政府失望？）政府有佢哋策略，喺整個紓困措施，因為政府要幫好多香港市民，呢樣無可否認，希望之後都顧及到自僱人士，得到資助度過疫情，政府將來或日後去諗一諗。」

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（即時娛樂）