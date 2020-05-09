【一生最愛係媽媽】郭富城憶亡母：一直都唔捨得... (20:49)

郭富城表示家人是支持他的最大力量，又謂自己一直都不捨得媽媽。（鍾偉茵攝/IG圖片）

【今日直擊】明天是母親節，郭富城今午舉行網上慈善演唱會，當他獻唱《不老的情歌》和《愛的呼喚》時，表現感觸，問他是否憶亡母？城城說：「一生最愛都係媽媽，母愛好偉大，因為自己成為父親，順理成章心態會轉變，會懷念媽媽辛苦湊大我哋幾兄弟姊妹，媽媽呢刻功成身退﹑百年歸老離開我哋，一直都唔捨得，不過人生就係咁。」

談及太太方媛及囡囡「大寶」也支持？城城坦言開心：「見佢哋喺度，家人係支持我嘅力量，我都用最大能力做最好準備，今次係Live，唔同自己以往演唱會，有華麗舞台及可以喺台底換衫，今次要分秒必爭，歌與歌之間唱完快歌，好短時間回氣再唱慢歌，其實靠自己鍛練過程及克服困難，每樣嘢都要嘗試及挑戰，最緊要用心去做。」

問到母親節怎度過？他說：「同家人簡單食飯，帶小朋友出去舒展一下，我食咗住家飯3個月，都係難得，以前好少時間連續食住家飯，同家人聚會，係一件好事，同佢哋聯絡感情，睇住囡囡成長，作為父親要做嘅。」

城城自爆沒有工作，問他何時復工？他說：「呢幾個月我哋都係同電影工作團隊，戴住口罩同有個距離去開會做準備，我哋要做好自己及裝備自己，等疫情慢慢紓緩，能夠放寬後，可以拍戲就立即行動，而唔係喺度等，應該要積極籌備劇本﹑班底及其他事，疫情放寬即開工，同時間競賽，做人要積極，新戲嚟緊最快睇係咪6月開工，演唱會就要睇政府最後發放消息，係咪可以舉行大型演唱會，要聽從政府放寬政策，我哋都要遵守。」

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（即時娛樂）